MHP Yahyalı ilçe teşkilatından ağaçlandırmaya destek - Son Dakika

MHP Yahyalı ilçe teşkilatından ağaçlandırmaya destek
11.11.2020 15:51
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yahyalı ilçe teşkilatı 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' ağaç dikme etkinliklerine katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yahyalı ilçe teşkilatı 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' ağaç dikme etkinliklerine katıldı.
Türkiye genelinde düzenlenen ve bu yılki sloganı "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" olan ağaç dikme etkinliğine MHP Yahyalı ilçe teşkilatı da katıldı. Konuya ilişkin bilgi veren MHP Yahyalı ilçe başkanı Nebi Akkuş, "Ülkemizi seviyoruz. Bu ülke için her Türk gibi seve seve can veririz. Can sadece savaş meydanından verilmiyor. Bugün ülkemizin akciğerlerine bir can veriyoruz bu can ormanlarımız için fidan dikimidir. Yakılan ormanlarımıza vereceğimiz en güzel cevap yanan her bir ağacın yerine 10 misli 100 misli fidan dikmektir" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı! Şantaj yaptığı kişilerin paralarına konan şüpheli yakayı ele verdi