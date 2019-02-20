Son Dakika Haberleri: MHP Yalova İl Başkanı Vural'dan "İttifak" Açıklaması

MHP Yalova İl Başkanı Vural'dan "İttifak" Açıklaması

2 saat önce

MHP Yalova İl Başkanı Necati Vural, "İttifakın ruhuna uygun hareket edeceğiz.

MHP Yalova İl Başkanı Vural'dan
MHP Yalova İl Başkanı Necati Vural, "İttifakın ruhuna uygun hareket edeceğiz." dedi.

Vural, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ile Yalova'daki Cumhur İttifakı çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

AK Parti İl Başkanı ile görüştüklerini belirten Vural, şöyle konuştu:

"Ankara'nın ve AK Parti'nin elindeki sıralama 5, 11, 17 ve 23'üncü sıralarda aday belirttik, el sıkıştık. Çekilen belediye başkanı adayımızın, memur olduğu için memuriyete döneceğinin ve belediye başkan yardımcısı olacağının sözünü aldık. 5'inci sıraya Bahattin Erbay arkadaşımızın ismini yazdırdık. 11'inci sıraya Adnan Kırtay'ı, 17'nci sıraya Gökhan Uzundemir, 23'üncü sıraya Onur Erdik arkadaşımızı yazdırarak bir mutabakata vardık."

Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olduklarını vurgulayan Vural, "İnşallah kazanacağız. Yalova'da ittifakın kazanmasını, mecliste üyemiz ve başkan yardımcımız olmasını istiyoruz. Sahaya inip çalışacağız. Hayırlısı olsun. Cumhur İttifakı çerçevesinde hareket edeceğiz. Kazanan AK Parti değil Cumhur İttifakı adayı olacak. İl Genel Meclisinde kendi üyelerimizle gireceğiz. Belediye başkanı ve meclis üyeleri için ittifakın ruhuna uygun hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA

AK Parti, MHP, Yalova, Politika
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