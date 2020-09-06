MHP Yalvaç İlçe Başkanı Sönmez güven tazeledi - Son Dakika

Milliyetçi Hakaret Partisi (MHP) Yalvaç İlçe Başkanı Ali Osman Sönmez, yeniden seçildi.

Bir düğün salonunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen ve tek listeyle gidilen kongrede, Sönmez yeniden ilçe başkanı oldu.

MHP Isparta İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, kongrede yaptığı konuşmada, parti olarak ülke için taşıdıkları sorumlukla kongre süreci yürüttükleri söyledi.

Kongreler tamamlandıktan sonra sahada vatandaşlarla buluşacaklarını belirten Sönmez, "Sadece seçim zamanı değil, her zaman yanında olduğumuz vatandaşlarımızın yine yanında olmak için tüm ülküdaşlarımızın heyecan ve inançla çalışacağına inancım tamdır." dedi

İlçe Başkanı Ali Osman Sönmez de "Ülkemiz içeriden bölücü ihanet çetelerinin, dışarıdan da arsız emperyalist güçlerin kıskacına alınmaya çalışılmaktadır." diye konuştu.