MHP'ye bayram ziyaretleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "İnşallah İstanbul seçimleri 23 Haziran'da kazasız belasız, üzerinde herhangi bir şaibe kalmadan tamamlanır. Tabii biz Cumhur İttifakı olarak ittifak adayımızın bu işte başarılı olmasını istiyoruz. Sonuç itibarıyla kararı verecek olan Türk milletidir. Hepimiz de ona boyun eğip, kararına rıza göstermek zorundayız." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında, MHP'yi AK Parti, CHP, Saadet Partisi, DSP, BBP, DP ve Anavatan Partisi heyetleri ziyaret etti.

MHP'de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ile MYK Üyesi Necmi Yıldırım karşıladı.

Bayramlaşmaya gelen AK Parti heyetinde Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Sümeyye Bozkurt Çakar yer aldı.

İşler, Türkiye'nin zor bir dönemde ve zor bir bölgede bulunduğunu belirterek, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

MHP ile birlikte Cumhur İttifakı olarak ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği ve bekası için hareket ettiklerini belirten İşler, şöyle konuştu:

"Seçimleri atlattık. Sadece İstanbul'da seçimler tekrar ediliyor. İnşallah 23 Haziran'da huzur ve kardeşlik içerisinde, şaibesiz bir seçim yaşarız. Artık seçimler dönemini kapatıp, ülke olarak 2023'e kadar önümüze bakmamız lazım. Yapacağımız çok işimiz var, kaybedeceğimiz vaktimiz yok."

Türkiye'nin 2013'ten itibaren çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan İşler, şunları söyledi:

"Başta 15 Temmuz hain kalkışması olmak üzere çok şükür hepsinin üstesinden geldik. Artık önümüze bakıp, bir an önce Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için de parlamentonun güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi lazım."

"21. yüzyıl Türkiye asrı olacak"

İşler, Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğuna inandığını dile getirerek, "Ne yaparlarsa yapsınlar 21. yüzyıl Türkiye asrı olacak. Bunu engellemeyecekler. Artık başarıya susamış durumdayız, Allah nasip ederse bu başarıya hep birlikte imza atacağız." dedi.

Başbakan yardımcılığı döneminde Balkanlar'a yaptığı ziyaret sırasında bir Sırp'ın Türkiye'nin önemini ifade ettiği bir anısını paylaşan İşler, Türkiye'nin güçlü ve büyük olması gerektiğini söyledi.

Mevlüt Karakaya da İşler'in düşünce ve temennilerine katıldıklarını ifade ederek, Türkiye gibi MHP'nin de geçmişte baskı ve siyasi operasyonlara maruz kaldığını belirtti.

Siyasi operasyonların partilerinin olağanüstü kurultaya götürülmesi süreciyle devam ettiğini belirten Karakaya, "Nitekim daha sonraki süreçte özellikle 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra bunun ne kadar açık olduğunu gördük." dedi.

İstanbul seçimlerine de değinen Karakaya, "İnşallah İstanbul seçimleri 23 Haziran'da kazasız belasız, üzerinde herhangi bir şaibe kalmadan tamamlanır. Tabii biz Cumhur İttifakı olarak ittifak adayımızın bu işte başarılı olmasını istiyoruz. Sonuç itibarıyla kararı verecek olan Türk milletidir. Hepimiz de ona boyun eğip, kararına rıza göstermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Güzel bir seçim olacağına inandığını dile getiren Karakaya, seçimlerin ardından ülkenin yapısal sorunlarının çözümüne yönelik çalışma fırsatının ortaya çıkacağını söyledi.

"Temennimiz sevgi ve adalet dilini devam ettirmek"

CHP'yi temsilen Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel MHP'yi ziyaret etti.

Kaya, toplumun kucaklaşmaya ihtiyacının olduğunu ifade ederek, vatandaşların kucaklaşmaya başladığını toplumun siyasetçilerden de kucaklaşmalarını beklediklerini bildirdi.

Tüm vatandaşları bayramını kutlayan Kaya, "İnsanlarımızın ölmediği, şehit cenazelerinin gelmediği, anaların gözyaşı dökmediği bir Türkiye'yi gelecek nesillere armağan etmek bizim görevimiz. Çünkü hem çocuklar hem kadınlar bize umutla bakıyorlar. Biz her şeyin çok güzel olacağını biliyoruz. Bunun için elimizden gelen her türlü gayreti yapmamız gerekir. Bizim temennimiz sevgi ve adalet dilini bayramdan sonraki dönemde de devam ettirmek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren ve parlamentonun güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kaya, "Bundan topluma çok fayda gelmedi. Sayın Devlet Bahçeli 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diye bir çıkış yaparsa Türkiye yeni bir sürece evrilir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Karakaya da Türkiye'nin son yıllardaki seçimler nedeniyle rekabet içerisinde olduğunu belirterek, 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinin ardından yapısal dönüşümlere ağırlık verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ziyarette, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılanın saldırı da gündeme geldi.

Karakaya, kendisinin de cenaze merasimine katıldığını anımsatarak, "Büyük bir felaket attık, Allah Türkiye'yi korudu." değerlendirmesinde bulundu.

Olayın önceden planlanmadığı kanaatinde olduğunu vurgulayan Karakaya, CHP yönetiminin saldırıya yönelik işaretleri önceden dikkate alıp tedbirli olması gerektiğini ifade etti.

"Bahçeli, ülkenin bekası için tüm fedakarlıkları yaptı"

MHP'yi, Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel, İbrahim Yumuşak ve PM üyesi Tuğçe Tekçe'den oluşan DSP heyeti de ziyaret etti.

Ziyarette, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması konusundaki açıklamalarını anımsatan Gürel, Bahçeli'nin bu konudaki kararlılığının devam etmesini istediklerini söyledi.

Mevlüt Karakaya, bu sözler üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, bu ülkenin bekasıyla ilgili bugüne kadar tüm fedakarlıkları yapmış, yapmaya da devam eden bir şahsiyet. Biz şuna üzüldük. Sayın Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağının bir an önce ortaya çıkarılması için konuyu gündeme getiren bir siyasetçi. FETÖ'nün siyasi ayağı, bizim partimizin üzerine çullandı. Sayın Genel Başkanımız bu konuyu dile getiriyor, dile getirmeye de devam ediyor. Maalesef diğer taraflardan yeterli desteği alamadığını da ifade etmek istiyorum. Sayın Bahçeli, 2009'da bu konularda tek başına operasyonlara maruz kala kala bu mücadeleyi verdiğinde Türkiye'de hiçbir siyasi -siyasi arenanın tüm yelpazesinde bahsediyorum- hiçbir siyasi hareket sayın Bahçeli'yi haklı görmedi. Hatta sayın Bahçeli ile ilgi demediklerini bırakmadılar. O konuda sizin takip noktasında eksik olduğunuzu ve haksızlık ettiğinizi düşünüyoruz."

Bayramlaşmalar topluma olumlu yansıyor

Saadet Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve Genel İdare Kurulu Üyesi Ali İmran Bozdoğan'dan oluşan heyet MHP'ye bayramlaşmaya geldi.

Aydın'ın birlik beraberlik mesajları üzerine Karakaya, partiler arasında dini bayramlarda yapılan bayramlaşma programlarının önemine değindi. Bu programların basın sayesinde geniş kitlelere ulaştığına dikkati çeken Karakaya, bunun topluma olumlu yansımalarının olduğunu dile getirdi.

BBP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Yelis, İsmet Bağcı, Kadın Kolları Başkanı Meryem Ünsal'dan oluşan heyet de MHP'yi ziyaret etti.

Yelis ile Karakaya arasında samimi bir havada geçen ziyarette, İstanbul seçimleri konuşuldu.

MHP'nin İstanbul'da "hemşehri harekatı" adı altında çalışmalar yürüttüğünü belirten Karakaya, İstanbul'da Sivas ve Kastamonuluların yoğun bir şekilde yaşadığına dikkati çekti.

MHP'den Pençe Harekatı'na tam destek

MHP'yi Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal, Kadın Kolları Genel Başkanı Nuran Deniz ve Cahit Karakuş'tan oluşan Demokrat Parti heyeti ziyaret etti.

Ziyarette, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'na tam destek verdiklerini bildiren Karakaya, harekatta şehit olan askerleri rahmetle andı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir operasyon gücüne sahip olduğunu belirten Karakaya, "Son yıllarda terörle mücadele konusunda ciddi başarılar elde edildi. Bu konuda hala yapılacak çok şey var. Terörle mücadele sahada yapılan operasyonlardan ibaret değil. Bunun iç ve dış boyutu var. Türkiye'yi terör mücadele konusunda uluslararası toplum yalnız bırakıyor." dedi.

Genel Sekreter Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünsal ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Semih Narlı'dan oluşan Anavatan Partisi heyeti de MHP'yi ziyaret geldi.

Anavatan Partisi heyeti ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi parti liderlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'daki 100. yıl törenlerinde çektirdiği fotoğrafı MHP heyetine armağan etti.

