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MHP'ye bayram ziyaretleri

1 saat önce

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında AK Parti ve BBP heyetleri MHP'ye ziyarette bulundu.

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Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında AK Parti ve BBP heyetleri MHP'ye ziyarette bulundu. MHP Genel Merkezinde konukları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Merve Menekşe ve Necmi Yıldırım karşıladı. Milliyetçi Hareket Partisine ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, Parti Meclis üyeleri Hikmet Aydemir ve Tuğçe Tekçe'den oluşan DSP'li heyet geldi. İkinci olarak ise Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Feza Koçak ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Şuay Nilhan Açıkalın'dan oluşan AK Parti'li heyet ziyarette bulundu. Ziyaret çerçevesinde bayramlaşma sonrasında Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgeye değinen Karakaya, "İnşallah ülkemiz açısından, milletimizin bekası geleceği açısından bu önemli sorunu başarıya kavuşturup daha rahat bir nefes alırız diye umuyoruz" ifadelerini kullandı. Geçen sohbet sırasında partiler arası rekabetin varlığından bahseden Ceylan ise "Camialar arasındaki her ne kadar siyasi rekabetlerde olsa, ortak noktamız Türkiye oluyor. Güney bölgemizde bizi kuşatmak isteyen dış güçlere karşı Türk milleti olarak birlik beraberliğimizi sergiliyoruz. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi bütün millet bize o desteği verdi. İnşallah Fırat'ın doğusunda da Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi orada da inşallah Türkiye'nin güvenliği için bir harekat olacak, bu hain unsurları inşallah Türk milleti olarak ortadan kaldıracağız" diye konuştu. Üçüncü olarak Genel Sekreter Üzeyir Tunç, MKYK Üyesi Mahmut Burkankulu ve Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal'dan oluşan BBP'li heyet MHP'yi ziyaret etti.
(Mevlüt Hasgül - Fatih Erdoğan/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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