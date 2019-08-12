MHP'ye bayram ziyaretleri

MHP'ye bayram ziyaretleriANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partili heyetler MHP'ye ziyarette bulundu.

MHP'ye bayram ziyaretleri

ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partili heyetler MHP'ye ziyarette bulundu.

MHP Genel Merkezinde konukları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Merve Menekşe ve Necmi Yıldırım karşıladı.

Milliyetçi Hareket Partisine altıncı olarak,Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş, MKK Üyesi Özkan Gül ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Cahit Karakuş'un aralarında bulunduğu DP'li heyet ziyarette bulundu. Son olarak ise, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclisi üyesi Ayça Taşkent ve Zehra Eriç'in de aralarında bulunduğu CHP'li heyet MHP'ye ziyarette bulundu. CHP'li heyetin ziyareti sırasında Karakaya ve Kuşoğlu bayramlaşmayı takip eden basın mensuplarına dönerek basın mensuplarının sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.

Öte yandan ziyaret kapsamında, aynı zamanda kendi partilerinin Ankara Milletvekilleri olan Karakaya ve Kuşoğlu Ankara'nın sorunlarına da değindi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Papaz, vaftiz töreninde suya girmeye direnen bebeğe işkence yaptı! Dehşet anları kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti

Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu