Son Dakika Haberleri: MHP'ye bayram ziyaretleri
Son Dakika Güncel Haber

MHP'ye bayram ziyaretleri

5 dakika önce

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partilerarası bayramlaşma programı kapsamında Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partili heyetler MHP'ye ziyarette bulundu.

MHP'ye bayram ziyaretleri, System.String[]
Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partilerarası bayramlaşma programı kapsamında Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partili heyetler MHP'ye ziyarette bulundu.

MHP Genel Merkezinde konukları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Merve Menekşe ve Necmi Yıldırım karşıladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne altıncı olarak Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş, MKK Üyesi Özkan Gül ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Cahit Karakuş'un aralarında bulunduğu DP'li heyet ziyarette bulundu.

Son olarak da Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclisi üyesi Ayça Taşkent ve Zehra Eriç'in de aralarında bulunduğu CHP'li heyet MHP'ye ziyarette bulundu. CHP'li heyetin ziyareti sırasında Karakaya ve Kuşoğlu bayramlaşmayı takip eden basın mensuplarına dönerek basın mensuplarının sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.

Öte yandan ziyaret kapsamında aynı zamanda kendi partilerinin Ankara Milletvekilleri olan Karakaya ve Kuşoğlu Ankara'nın sorunlarına da değindi. - ANKARA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki
Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti Kurbanlıklarda bulaşıcı hastalık tespit edildi! Hayvan sahiplerine tazminat ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 13:55:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'ye bayram ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]