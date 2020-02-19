MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu'ya rozetini Bahçeli taktı - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu'ya rozetini Bahçeli taktı - Son Dakika

MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu'ya rozetini Bahçeli taktı

7 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP'ye katıldı.

MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu'ya rozetini Bahçeli taktı, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP'ye katıldı.

MHP'den yapılan açıklamada, bağımsız Oprukçu'nun parti genel merkezinde yapılan törenle katılımının gerçekleştiği belirtildi.

Oprukçu'ya rozetinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından takıldığı kaydedildi.

Bahçeli'nin, Oprukçu'ya "Yuvanıza tekrar hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun. Milliyetçi, üretken belediyecilik anlayışıyla Ereğli'ye hizmet edeceğinizden kuşkumuz yok. Cenab-ı Allah mahcup etmesin." temennisinde bulunduğu aktarıldı.

Oprukçu'nun da Ereğli'nin altın anahtarını Bahçeli'ye takdim ederek, "Türk milleti devletinin bekasının yegane teminatı olan MHP'nin çatısında yeniden bulunmaktan şeref duydum. Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldırdınız, şehrimizin anahtarı artık emin ellerde." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Konya, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Telefonunu incelediği eski eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP'ye katıldı Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:08:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu'ya rozetini Bahçeli taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]