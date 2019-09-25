MHP'ye ilk ziyaret Milletvekili Subaşı'ndan

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'na atanan Ekrem Gökay Yüksel'i ilk ziyaret eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı oldu.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından bizzat MHP Balıkesir İl Başkanlığına atanan Ekrem Gökay Yüksel'e ilk ziyaret AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı oldu. Milletvekili Yavuz Subaşı MHP İl Başkanlığı binasına gelerek İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'i makamında ziyaret etti. Ziyarete MHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri yanı sıra partililer katıldı.



Subaşı, "Öncelikle sizlere hayırlı olsun diyorum. Cumhur İttifakı süreci içerisinde MHP'de seçilen vekil olmasa bile bizlerde Cumhur İttifakı oylarıyla vekil olarak mecliste sizleri ve Balıkesir'i temsil ediyoruz. Bu vesileyle mecliste Balıkesir'den MHP milletvekili olmasa bile bizlerde sizlerin de vekili olarak görmeniz temennisi düşüncesi içerisindeyiz" dedi.



Subaşı, "Cumhur İttifakı oylarıyla vekil olarak mecliste sizleri ve Balıkesir'i temsil ediyoruz"



Ziyarette konuşan Milletvekili Subaşı, "Öncelikle sizlere hayırlı olsun diyorum. Cumhur İttifakı süreci içerisinde MHP'de seçilen vekil olmasa bile bizlerde Cumhur İttifakı oylarıyla vekil olarak mecliste sizleri ve Balıkesir'i temsil ediyoruz. Bu vesileyle mecliste Balıkesir'den MHP milletvekili olmasa bile bizlerde sizlerin de vekili olarak görmeniz temennisi düşüncesi içerisindeyiz. Bu çerçevede inşallah ülkemizin daha güzel günlere gitmesi için el birliği ile her iki liderimizin dediği gibi ittifakın ilerlemesi için elimizden geleni, çalışmalarımızı yapacağız. Sizlerden gelen talepler, telefonlar hiçbir şekilde AK Parti MHP farkı gözetmeksizin bizim taleplerimiz olarak karşılamaya gayret edeceğiz" diye konuştu.



Gökay, "İlk ziyaret eden siz oldunuz, teşekkür ediyoruz"



MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ise, bizleri ilk ziyaret eden siz oldunuz sizlere Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum dedi. Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü: "Hoş geldiniz Yönetim Kurulu arkadaşlarımız adına sizi selamlıyorum. 15 Temmuz ihanet sürecinden sonra yeni kapıda daha da olgunlaşan bu süreçte Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Cumhur İttifakına olan hassasiyeti bütün yönetim kurulu arkadaşlarımızın bilincinde olduğu dönem içerisindeyiz. Bu sürecin Allah nasip kısmet ederse 2023 yılına kadar devam edeceği ilelebet beraberliğimizin süreceğinin kanaati içerisindeyiz. Bizde katkı sağlayarak, sizlere faydalı olarak yükünüzü hafifletmek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak talep etmekten ziyade yardımcı olmak istiyoruz. Balıkesir kamuoyunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığını hissettirmek, sizinle birlikte olmak gururlandırıyor bizleri" dedi - BALIKESİR