Son Dakika Haberleri: MHP'ye, siyasi parti temsilcilerinden bayram ziyareti
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MHP'ye, siyasi parti temsilcilerinden bayram ziyareti

51 dakika önce

Ankara'da siyasi partilerin temsilcileri, MHP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu.

MHP'ye, siyasi parti temsilcilerinden bayram ziyareti, System.String[]

Ankara'da siyasi partilerin temsilcileri, MHP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu.
Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki MHP heyetini, ilk olarak DSP heyeti ziyaret etti. DSP Basın Yayın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel başkanlığındaki heyet, MHP'li heyetin bayramını tebrik etti. Ardından MHP heyeti, AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığındaki heyet, MHP'lilerin bayramını kutladı. MHP ve AK Partililer, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine ilişkin sohbet etti. MHP'yi daha sonra sırasıyla Büyük Birlik Partisi, Anavatan Partisi heyetleri ziyaret etti. Anavatan Partisi Genel Sekreteri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya birlik ve beraberliğin hatırası olarak, 19 Mayıs'ta Samsun'da siyasi parti liderlerinin beraber çektirdikleri fotoğrafın olduğu tabloyu hediye etti. MHP'yi daha sonra Saadet Partisi, Demokratik Parti ve CHP heyetleri ziyaret etti.

Görüntü dökümü 

-Ziyaretten genel ve detaylar 
Haluk KARAASLAN/ANKARA,


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:22 Kaynak: DHA
Mevlüt Karakaya, Ankara, MHP, Güncel
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