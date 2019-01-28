Son Dakika Haberleri: MHP'ye Uzundere'de Coşkulu Karşılama

MHP'ye Uzundere'de Coşkulu Karşılama

1 saat önce

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Uzundere Belediye Başkan Adayı Hilmi Aktoprak'la birlikte Uzundere'yi ziyaret etti.

MHP'ye Uzundere'de Coşkulu Karşılama, System.String[]
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Uzundere Belediye Başkan Adayı Hilmi Aktoprak'la birlikte Uzundere'yi ziyaret etti.

Uzundere'de partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan İl Başkanı Naim Karataş ve Uzundere Belediye Başkan Adayı Hilmi Aktoprak, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak görüş alışverişinde bulundular.

31 Mart 2019'da yapılacak Yerel seçimlerde toplumun tüm kesimlerinden destek istediklerini ve bugüne kadar yürüttükleri çalışmalarda da o desteği alacaklarından emin olduklarını belirten Karataş, 'Adaletli bir yönetim anlayışıyla ve ortaya koyacağı projelerle hizmetlerin her an her yerde hissedilir hale gelmesini sağlayarak farkı fark ettireceklerini söyledi.

Karataş, "Biz yenilikçi bir yönetim anlayışıyla hazırladığımız projelerle ilçemizin ufkunu açmaya farkındalık oluşturmaya geliyoruz. O bu mahalle değil tüm mahalle ve köylerimizin hiçbirisini birbirinden ayırmadan daha güzel ve yaşanılabilir Uzundere için hep birlikte el ele gönül gönüle gece gündüz durmadan çalışacağız. Çok yürüyeceğiz, gezmedik yer ayak basmadık yer bırakmayacağız. Sadece seçim döneminde değil İnşallah adayımızın belediye başkanlık dönemimizde de böyle olacak." diye konuştu.

Belediye Başkan Adayı Hilmi Aktoprak'ın partisi çatısı altında Uzundere'nin gelişmesi ve büyümesi kapsamında arzu ve azminin olduğunu belirten Karataş, "Cumhur İttifakı, karşılıklı saygının, vatan sevdasının ve gönül birlikteliğinin adıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızın ülkemizin her yerinde Cumhur İttifakına sahip çıkmaları gerekmektedir.

Cumhur İttifakı kapsamında Uzundere ve İspir MHP'ye bırakılmıştır. 31 Mart'ta seçmenimiz, İspir ve Uzundere'de MHP'yi tercih edeceği gibi diğer bütün ilçelerdeki Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde de partimizi tercih edeceğinden eminiz. Ülkemizin teminatı olan Milliyetçi Hareket Partisinin, temsil noktası olan her yerde bulunması elzemdir. Zaman Cumhur ittifakında yakalanan vatandaş millet kaynaşmasına belediyecilik olarak katkı verme zamanıdır.

Zaman ilçemizi günü kurtarma sevdasından kente hizmet edecek olanlara dönüştürme vaktidir." diye konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

Hilmi Aktoprak, Karataş, MHP, Uzundere, Politika
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