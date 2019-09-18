Son Dakika Haberleri: MHP yeni dönem yol haritasını masaya yatıracak
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MHP yeni dönem yol haritasını masaya yatıracak

29 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı öncesinde hem partisinin milletvekilleri hem de belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

MHP yeni dönem yol haritasını masaya yatıracak, System.String[]

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı öncesinde hem partisinin milletvekilleri hem de belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:55 
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