MHP yeni dönem yol haritasını masaya yatıracak
29 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı öncesinde hem partisinin milletvekilleri hem de belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı öncesinde hem partisinin milletvekilleri hem de belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:55
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