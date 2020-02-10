MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı musibet ve belaların defi için 41 kurban kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı musibet ve belaların defi için 41 kurban kesti - Son Dakika

MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı musibet ve belaların defi için 41 kurban kesti

57 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı, son dönemde Türkiye genelinde yaşanan doğal afet ve kazalar nedeniyle, "şer ve belaların defi" için 41 kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı musibet ve belaların defi için 41 kurban kesti, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı, son dönemde Türkiye genelinde yaşanan doğal afet ve kazalar nedeniyle, "şer ve belaların defi" için 41 kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Alınan bilgiye göre, MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı tarafından Şentepe pazar yerinde düzenlenen programa MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz ile partililer katıldı.

Çetinkaya ve Yılmaz, burada yaptıkları konuşmada, Türkiye'de son dönemlerde yaşanan felaketlerin son bulması umuduyla "şer ve belaların defi" için düzenlenen kurban kesiminin kabul olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından kesilen 41 kurbanın eti ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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