MHP Yozgat Merkez İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı'na Adem Kızılay seçildi.

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla tedbirler alındı.

Saygı duşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in divan başkanlığını yaptığı kongrede tek aday olarak girdiği seçimlerde başkanlığa seçilen Adem Kızılay, yaptığı konuşmada MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına aday olduğunu belirtti.

Kızılay, "Değerli büyüklerimizin takdiri, ülkücü kardeşlerimizin desteğiyle, davamıza hizmet etmeye hazırım. Liderimiz Devlet Bahçeli önderliğinde her durum ve şartta her göreve yüksek sadakatle inançla hazırım." dedi.

MHP Milletvekili Sedef de konuşmasında hiçbir ülkücünün vatan hainliğinin içinde olmadığını, hainlerin karşısında göğsünü siper ederek canını, malını, istikbalini ortaya koyduğunu söyledi.

Ülkücülerin Türk milleti için canını ortaya koyabilecek büyük bir davanın neferleri olduğunu belirten Sedef, "Ülkücüler 1980 öncesi nasıl canını ortaya koydularsa, en son yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişiminde de liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'darbenin karşısındayız' cümlesiyle Türkiye'nin her yerinde meydanlara indi." diye konuştu.

Sedef, MHP Yozgat Merkez İlçe Kongresi'nin hayırlı olmasını temenni ederek yeni yönetime başarılar diledi.