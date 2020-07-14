MHP Yozgat Milletvekili Sedef'ten 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

MHP Yozgat Milletvekili Sedef'ten 15 Temmuz mesajı

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Sedef, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye pranga vurulmak istendiğini, millet iradesinin, Türk ve Türkiye düşmanları tarafından hain bir saldırıya uğradığını ifade etti.

15 Temmuz'da Türkiye'nin diz çökmesi ve milli varlığın tümden yıkılması maksadıyla Türk milletinin ardından hançerlendiğini vurgulayan Sedef, şunları kaydetti:

"Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması ve asker kıyafetine bürünen FETÖ mensubu canilerin halkımıza silah doğrultması, birer ihanet simgesi olarak tarihe geçmiştir.

Devletin tüm kademelerine haince sızan, vatan ve millet sevgisini unutmuş hain bir gurubun milletimizi karanlığa gömme girişimi yine büyük Türk milletinin el birliği ile bertaraf edilmiştir. O gece milyonlarca Türk vatandaşı tek yumruk olup hainlere karşı durduğu büyük bir kurtuluş mücadelesi vermiştir.

Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz.

Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü biz milliyetçi ülkücü hareketiz. Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız.

Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper ederek, bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizi ve Yozgatlı hemşehrilerimizi şükranla ve saygıyla selamlıyorum. Aziz milletimizin her bir ferdi, 15 Temmuz'un simge ismi Ömer Halisdemir başta olmak üzere 249 şehidimizin şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifa diliyorum."

Milletvekili, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Yozgat Milletvekili Sedef'ten 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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