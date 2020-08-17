MHP Yunak İlçe Başkanı Bayram Çil güven tazeledi - Son Dakika

MHP Yunak İlçe Teşkilatı 13. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Bayram Çil yeniden başkan seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunak İlçe Başkanlığı olağan kongresi Birlik İş Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığı oluşturularak seçime geçildi.
İlçe Başkanı Bayram Çil'in, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Kongreye Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akkaya ile partililer katıldı.