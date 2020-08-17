MHP Yunak İlçe Başkanı Bayram Çil güven tazeledi - Son Dakika

İlçe Başkanı Bayram Çil'in, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Kongreye Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan , MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akkaya ile partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığı oluşturularak seçime geçildi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:17

Kaynak: AA

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