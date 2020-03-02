MHP Yunanistan sınırındaki göçmenler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın'ın, "Yunanistan sınırındaki mültecilere yapılacak yardımlar" hakkında yazılı açıklama yayınladı.



Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki hava saldırısı sonrasında Türkiye tarafından alınan kararla mültecilerin Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararının yerinde ve isabetli olduğunu ve kararı desteklediklerini bildiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, "Bilindiği gibi İdlib'de ateşkes ve güvenliğin sağlanması için Astana ile Soçi mutabakatları doğrultusunda görev yapan askeri birliklerimize 27 Şubat akşamı Suriye rejim güçlerince düzenlenen ve 36 şehit, çok sayıda yaralı verdiğimiz alçak saldırı sonrasında Türkiye, mültecilerin Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını açıklamıştır. Mülteci geçişlerinin engellenmemesi kararı MHP tarafından yerinde ve isabetli bulunarak desteklenmektedir. Çünkü, sadece Türkiye'yi ve bölge ülkelerini değil; bütün Avrupa'nın, hatta dünyanın güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiren mülteci sorununun çözümü konusunda AB nezdinde verilen sözler tutulmamış, kayıtsız kalınmıştır" ifadelerini kullandı.



"Yunanistan, dünya kamuoyunun gözleri önünde insanlık dışı davranışlarla mültecilere eziyet ve zulmetmektedir"



Avrupa Birliği ülkelerinin 10 yıldır süren mülteci dramı karşısındaki vurdumduymazlıklarının tahammül ve hoşgörü sınırlarını aştığını aktaran Yalçın, "Avrupa Birliği ülkelerinin 10 yıldır süren mülteci dramı karşısındaki vurdumduymazlıkları, artık tahammül ve hoşgörü sınırlarını aşmıştır. AB ülkeleri bu hususta hala duyarsız ve çıkarcı bir politika takip etmekte, kıtaya yönelen mülteci akınının doğuracağı sonuçları hesap edemeyen birlik üyeleri, sorumsuz davranış ve tutumlarını sürdürmektedir. Özellikle kapı komşumuz Yunanistan, dünya kamuoyunun gözleri önünde insanlık dışı davranışlarla mültecilere eziyet ve zulmetmektedir" ifadelerini aktardı.



"Mülteci krizi, ciddiye alınması ve bir an önce çözüm bulunması kaçınılmaz bir sorun olarak Avrupa'nın önünde durmaktadır"



Yunanistan sınırından geçmeye çalıştığı bahanesiyle mültecilerden birinin Yunan güvenlik güçleri tarafından sırtından vurularak öldürüldüğünü belirten Yalçın, "Bugün masum mültecilerden biri, Yunan güvenlik güçlerince sınırı geçmeye çalıştığı bahanesiyle sırtından vurularak öldürülmüştür. Mülteci krizi, ciddiye alınması ve bir an önce çözüm bulunması kaçınılmaz bir sorun olarak Avrupa'nın önünde durmaktadır" ifadelerini kaydetti.



"Göçmenler için 'Göçmen Kreşi' kurulacak"



Sınıra yığılan ve AB üyesi ülkelerin umursamazlığı yüzünden kötü muamele gören sığınmacıların, ara bölgede zor şartlar altında hayat mücadelesi verdiklerini kaydeden Yalçın, şunları kaydetti:



"Sınıra yığılan ve AB üyesi ülkelerin umursamazlığı yüzünden kötü muamele gören sığınmacılar, ara bölgede zor şartlar altında hayat mücadelesi vermektedir. Özellikle 0-10 yaş grubu mülteci çocuklarının içler acısı durumunu göz önüne alan MHP, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bir çalışma başlatmış; onların çocuk botu, elbise, çadır, battaniye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için Edirne MHP İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlendirilmiştir. Bu suretle sığınmacıların çocukları için bir geçici 'Göçmen Kreşi' kurulacaktır. Edirne İl Başkanlığımız ile Edirne Ülkü Ocaklarının görevlileri, ihtiyaç sahibi mültecilere bulundukları ara bölgede hizmet verecektir." - ANKARA