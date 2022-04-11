MHP Zonguldak İl Başkanı Demirköse il başkan yardımcısının görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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MHP Zonguldak İl Başkanı Demirköse il başkan yardımcısının görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı

11.04.2022 18:04
MHP Zonguldak İl Başkanı Demirköse il başkan yardımcısının görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı

MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, partisinin İl Başkan Yardımcısı Mevlüde Yalçıner'in "CHP Merkez İlçe Başkanına taziye ziyareti sonrası görevden alındığı" iddialarına ilişkin, "Mevlüde Yalçıner, bizim bilgimiz ve iznimiz dışında birçok ziyaretler yapmıştır.

MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, partisinin İl Başkan Yardımcısı Mevlüde Yalçıner'in "CHP Merkez İlçe Başkanına taziye ziyareti sonrası görevden alındığı" iddialarına ilişkin, "Mevlüde Yalçıner, bizim bilgimiz ve iznimiz dışında birçok ziyaretler yapmıştır. Ayrıca parti disiplinine de aykırıdır, uyarı yapılmıştır. En sonunda görevden alınmıştır." dedi.

Demirköse, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin Kadın-Aile- Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Mevlüde Yalçıner'in görevden alınmasına ilişkin, son dönemde saldırı ve sataşmalar olduğunu söyledi.

İl başkanı olarak görev verdiklerini ve aldıklarını, bunun da sorgulamasını kendilerinin yaptığını belirten Demirköse, "Bu bizim tasarrufumuzdadır ama ne yazık ki bununla alakalı birtakım kişiler, gruplar, kalemşörler, bazı siyasi partiler özellikle CHP, bunun kendisine siyasi rant yapmak için kullanmak durumundadır. Yalçıner'in görevden alınmasıyla alakalı tasarrufumuzu biz kullandık. Bunu ne yazık ki cenaze taziyesi diye kullanmak istediler." diye konuştu.

Demirköse, CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun'un eşinin cenazesine bizzat katıldığını, Yalçıner'in bilgileri dışında başka ziyaretlerde de bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bununla alakalı görevden alınması sadece ziyaret değildir, başka sebepler de vardır. Bunu kullanan CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, öncelikle şunu söylüyorum: Benim ne dengimdir ne ayarımdır. Asla muhatabım da değildir."

Demirköse, MHP'nin tüzüğünün, teşkilat yapısının, kurallarının, disiplininin belli olduğunu belirterek, "Buna herkes uymakla mükelleftir. MHP taziyeyi siyasi olarak değil, insani olarak bulmaktadır. Mevlüde Yalçıner, bizim bilgimiz ve iznimiz dışında birçok ziyaretler yapmıştır. Ayrıca parti disiplinine de aykırıdır, uyarı yapılmıştır. En sonunda görevden alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Hisarcık, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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