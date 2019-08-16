Son Dakika Haberleri: MHP Zonguldak İl Başkanlığından ziyaret
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MHP Zonguldak İl Başkanlığından ziyaret

1 saat önce

MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse ve yönetim kurulu üyeleri, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir'i ziyaret etti.

MHP Zonguldak İl Başkanlığından ziyaret, System.String[]
MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse ve yönetim kurulu üyeleri, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir'i ziyaret etti.
Demir, ziyarette yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın sorunlarıyla geçmişte olduğu gibi bugün de ilgilendiklerini belirterek, "Birçok çabamız ve projemiz bugüne kadar sonuç verdi. MHP bize bugüne kadar destek vermiştir. Bundan sonra da destek vereceğini bilmiş olmak bize ayrı bir mutluluk vermiştir." diye konuştu.
Demirköse de Zonguldak'ı zor bir şehir olarak gördüklerini belirterek, "Zonguldak'ın sıkıntıları ve yapabileceklerimizle ilgili istişarelerde bulunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Metin Demir, Zonguldak, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:13 Kaynak: AA
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