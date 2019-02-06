Son Dakika Haberleri: Mi Mix 3'ün Gece Modu, Xiaomi mi 8 Lite'a Geliyor

Mi Mix 3'ün Gece Modu, Xiaomi mi 8 Lite'a Geliyor

13 dakika önce

Xiaomi kurucu ortağı Wang Chuan, mi Mix 3'ün gece modu özelliğinin aynı algoritma ile mi 8 Lite'a geleceğini açıkladı.

Mi Mix 3'ün Gece Modu, Xiaomi mi 8 Lite'a Geliyor, System.String[]
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, halihazırda satışa sunmuş olduğu akıllı telefonları geliştirmeye devam ediyor. Şirketin kurucu ortağı olan Wang Chuan, mi Mix 3 ile birlikte tanıtılan Super Night Scene adlı gece modunun yakın zamanda mi 8 Lite modeline de geleceğini duyurdu.




Super Night Scene modu, düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğrafların çok daha net, canlı ve parlak olmasını sağlıyor. Fotoğraflarda oluşan kumlanmayı azaltırken, nesnelerin detay seviyesinin artmasını sağlıyor. Mod, bunu gerçekleştirmek için deklanşöre basıldığında farklı poz değerlerinde 8 fotoğrafı aynı anda çekip temel özelliklerini ortaya çıkarıyor.



Bilmeyenler için Xiaomi mi 8 Lite'ın Özellikleri şu şekilde;



Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU


4GB, 6GB RAM/ 64GB, 128GB depolama


6.26 inç (2280×1080 piksel) Full HD+ ekran


Android 8.1 Oreo işletim sistemi


12MP, Sony IMX363 sensör, f/1.9 diyafram + 5MP çift kamera


24MP, Sony IMX576 sensörlü ön kamera


3350mAh batarya, Qualcomm Quick Charge 3.0


Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/ 5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:15 

Teknoloji
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