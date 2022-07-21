MI6 Başkanı Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşünüyor - Son Dakika
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MI6 Başkanı Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşünüyor

21.07.2022 23:55
MI6 Başkanı Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşünüyor

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşündüğünü bildirdi.

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşündüğünü bildirdi.

ABD basınındaki haberlere göre, Moore, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değindi.

Rus güçlerinin son haftalarda ilerleme kaydettiğini belirten Moore, ancak bunun küçük bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Rusya bir kenti aldığında geriye hiçbir şey kalmadığını ve kentin yok edildiğini belirten Moore, "Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda neredeyse sıfırı tükettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın bir şekilde ara vermek zorunda kalacağını söyleyen Moore, bunun Ukraynalılara "geri vurma fırsatı" vereceğini söyledi.

Moore, Ukrayna için Rusya'ya askeri olarak karşılık verebilme kabiliyetini gösterebilmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Moore, Ukraynalıların karşılık verebilmesi durumunda bunun morali sürdürülebilir kılacağını, böylece bu savaşın, Ukraynalılar tarafından kazanılabilir bir savaş olduğunun, Avrupa'nın geri kalanına hatırlatılacağı yorumunda bulundu.

Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının iyi olmadığına dair iddialara değinen Moore, Rus liderin sağlığının kötü olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

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Kaynak: AA

England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MI6 Başkanı Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında 'neredeyse sıfırı tükettiğini' düşünüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MI6 Başkanı Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşünüyor - Son Dakika
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