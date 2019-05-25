Son Dakika Haberleri: Mia, bagaja gizlenen 600 bin liralık uyuşturucuyu buldu

Mia, bagaja gizlenen 600 bin liralık uyuşturucuyu buldu

3 saat önce

ANKARA'da narkotik dedektör köpeği 'Mia', arama yapılan otomobilin bagajında, gizli bölmeye saklanmış 10 bin 10 adet uyuşturucu hap buldu.

Mia, bagaja gizlenen 600 bin liralık uyuşturucuyu buldu, System.String[]
ANKARA'da narkotik dedektör köpeği 'Mia', arama yapılan otomobilin bagajında, gizli bölmeye saklanmış 10 bin 10 adet uyuşturucu hap buldu. Hapların piyasa değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüphelinin izine ulaştı. Tugay G. ve Erkan K. oldukları belirlenen şüphelilerin,  İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu 2 otomobil ile Ankara'ya getirecekleri bilgisi elde edildi. Takibe alınan 2 otomobil, art arda ilerledikleri Kahramankazan ilçesinde durduruldu.  Otomobillerde narkotik dedektör köpeği 'Mia' eşliğinde arama yapıldı. Mia, 34 PJ 4478 plakalı otomobilin bagajındaki gizli bölmeye saklanmış 10 bin 10 adet uyuşturucru hap ekstacy buldu.
Mia'nın uyuşturucu hapları bulma anı, polisler tarafından kamerayla görüntülendi.
El konulan uyuşturucunun piyasa değerinin 600 bin TL olduğu öğrenilirken, Tugay G. ve Erkan K, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:03 Kaynak: DHA
Narkotik, Ankara, Güncel
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