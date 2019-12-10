Son Dakika Haberleri: MİA Genel Müdürü Antonovski, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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MİA Genel Müdürü Antonovski, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı Medya Enformasyon Ajansının (MIA) Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Dragan Antonovski, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MİA Genel Müdürü Antonovski, AA'nın

Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı Medya Enformasyon Ajansının (MIA) Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Dragan Antonovski, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Antonovski, "haber" kategorisinde tercihini Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafından yana kullandı. "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını seçen Antonovski, "Spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını tercih etti.

Bir hikayenin fotoğraf aracılığıyla anlatılmasının büyük beceri gerektirdiğini ifade eden Antonovski, "Fotoğraf, daha sonrası farklı mesaj gönderen bir anı avlamaktır. Bu anı yakalamayı başarırsanız, bence o zaman güzel fotoğraf çekmişsinizdir." dedi.

Fotoğrafları çok başarılı bulan Antonovski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fotoğrafçıların yakaladığı mesaj ve anları beğendim. Bana göre, foto muhabirinin risk alarak olayın içine girip anı yakalaması, bu meslekteki ustalıktır. Bu fotoğraflar gerçek bir zenginlik. Böyle foto muhabirlerin bir ajansta olması gerçek bir zenginlik. Ben de bu kadar seçeneğimin olmasını isterdim. Umarım seçtiklerimden en az biri birinci olur."

Muhammed Said, Makedonya, Suriye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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