MİAD'lı kadınlar Yeşilyurt'a hayran kaldı

MİAD Kadın Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar'ın davetiyle Yeşilyurt'ta son yıllarda hayata geçen yatırımların yanı sıra tarihi ve turistik mekanları gezdiler.

MİAD Kadın Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar'ın davetiyle Yeşilyurt'ta son yıllarda hayata geçen yatırımların yanı sıra tarihi ve turistik mekanları gezdiler. Geziye katılan bayanlar, bölgenin sosyal dokusuna canlılık getiren yatırım alanlarına hayran kaldıklarını söyledi.



Yeşilyurt İlçesindeki yaşam kalitesinin artmasına vesile olan yatırımların ve tamamlanan projelerin yakından tanınması ve tanıtılması amacıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla başlatılan bilgilendirme ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar'ın daveti üzerine Yeşilyurt'a gelen MİAD Kolları Başkanı Selin Yurdakul, Yönetim Kurulu Üyelerinden Nisbet Aşkın, Nimet Tecellioğlu, Hatice Gülsoy, Hanife Karaca, Nihayet Küçük, Sevgi Güler, Ayşegül Öztürk ve Ferhan Özdemir, sırasıyla Beylerderesi Şehir Parkı, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi, Gedik Sosyal Tesisleri, Namazgah Alanı, Gedik Müze ve Kültür Merkezi, Kadın ve Yaşam Spor Merkezi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Millet Kıraathanesi, Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşı, Yeşilyurt Kent Konseyi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinin yanı sıra diğer hizmet alanlarını yerinde inceleyip, yetkililerden detaylı bilgiler aldı.



MİAD Kadın Kolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Semra Çınar, "Çok güzel ve faydalı bir inceleme gezisi olduğu kanaatindeyim, geziye katılanların ilçemizdeki yaşam kalitesinin artmasına neden olan fiziksel yatırımların yanı sıra 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren gerek hizmetler gerekse de sosyal sorumluluk projelerini beğenmeleri ve takdirle karşılamaları bizleri mutlu etmiştir. Yeşilyurt, geçmişten gelen kadim medeniyet özelliklerini muhafaza eden, doğası ve yaşam alanlarıyla dikkat çekici özelliklere sahiptir, işte bu güzellikleri bu tür gezi ve inceleme programıyla toplumun tüm kesimlerine tanıtılmasını önemli görmekteyiz. Bizlerde elimizden geldiğince ilçemizi tanıtmaya ve anlatmaya çalıştık. Davetimize icabet ederek gezi programına iştirak eden MİAD Kadın Kolları Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Yeşilyurt'un son yıllarda yakaladığı büyük değişimin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen MİAD Kolları Başkanı Selin Yurdakul, "Öncelikle bizleri her yönüyle verimli ve faydalı bir gezi programında misafir eden Yeşilyurt Belediye Başkanımızın kıymetli eşi Semra Çınar hanımefendiye teşekkürlerimi sunuyorum. Son yıllarda gerek fiziksel yatırımlar gerekse de sosyal sorumluluk projeleriyle adını duyuran güzel ilçemiz Yeşilyurt'ta ki büyük değişimi yakından görme fırsatına ulaştık. Her yaştan vatandaşa hitap eden sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitim hizmetlerinin verildiği mekanların yanı sıra sosyal yaşam alanları, tesisler, müzeler ve diğer hizmet alanlarından ki kalitenin üst seviyede olması hepimizi mutlu etmiştir. Yeşilyurt'un zaten kendisine has doğal zenginlikleri ve mesire alanları var, yemekleri ise zaten muhteşem, işte bu güzelliklerin bu tür yatırımlarla ön plana çıkması kayda değer bir gelişmedir. Bayanlara ve çocuklara yönelik açılan kültür ve eğitim merkezleri, yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri, dezavantajlı gruplara yönelik park alanları ve onlara yönelik projeler, el sanatlarının yaşatılması için açılan kurslar, müzeler, sivil toplum ve meslek örgütleriyle ortaklaşa yapılan projeler, gündelik yaşama canlılık getiren ve burada yaşamanın ayrıcalık olduğunu hissettiren alt ve üst yapı hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Saymakla bitiremeyeceğimiz yatırımları yerinde görme fırsatına ulaşmak, yaşanan büyük değişimi yakından hissetmek hepimizi sevindirmiştir. Parkların temizliği ve sosyal tesislerdeki hizmet kalitesini çok beğendik. Özellikle bayanların toplumda daha aktif ve katılımcı olabilmesi adına hizmet veren Kadın Yaşam ve Spor Merkezinin yanı sıra Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisinin bu anlamdaki aktif çalışmaları bizleri daha fazla memnun etmiştir. MİAD Kadın Kolları Yönetimi olarak ta her türlü desteğe ve katkı yapmaya hazırız. Yeşilyurt'u geleceğe taşımak adına büyük bir mücadele veren, toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetlere öncelik tanıyarak büyük bir sempati toplayan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın şahsında emeği geçen herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Gezi kapsamında ayrıca Levent Vadisi ve Sultansuyu Hara alanında da incelemelerde bulunuldu. Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Semra Çınar, neşeli ve samimi bir ortamda geçen inceleme gezisi sonunda MİAD Kolları Başkanı Selin Yurdakul'a Yeşilkonak kursiyerlerinin ele emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı tablo ve diğer hediyeler takdim etti. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla boş arsaya giden polis, kadın cesedi buldu

İstanbul'un göbeğinde eski karısını dövüp bıçakladı! Mahalledeki genç, yaralı kadını kurtardı

Son dakika! Yeni askerlik sistemiyle ilgili nihai oylama 25 Haziran'da yapılacak

Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı