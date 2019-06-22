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MİAD Sevgi Evleri'nden ele emeği sergisi

1 saat önce

MİAD Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar tarafından yapılan el sanatları sergisi, Malatya Park AVM' de açıldı.

MİAD Sevgi Evleri'nden ele emeği sergisi, System.String[]
MİAD Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar tarafından yapılan el sanatları sergisi, Malatya Park AVM' de açıldı.

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı MİAD Çocuk Evleri Sitesinde kalan 15 yaş üstü çocuklar tarafından yapılan el sanatları sergisi, Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde sergilendi. Sergilenen ürünler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken açılışa Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut MİAD İş Adamları Derneği Malatya Temsilcisi Ahmet Mert Çınar, Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Rasim Bulut, "İl Müdürlüğümüze bağlı MİAD Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarımızın yaptığı el emeği göz nuru ürünleri bugün burada sergiliyoruz. 2 boyunca sergilenecek sergimize bütün Malatyalıları bekliyoruz" dedi.

Vali yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı ise "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çocuklarımızın emeğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, ellerine sağlık" şeklinde konuştu. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat'ta "Böyle güzel bir ortamda olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımız tarafından yapılan el ürünleri sergisinden emeği geçen çocuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte sergi ziyarete açıldı. Açılış sonrası Sevi Evlerinde kalan çocukların oluşturduğu halk oyunları ekibi gösteri sundu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
Malatya, Sevgi Evleri, Güncel
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