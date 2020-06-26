Miadını dolduran su üstünün kralları, hammadde olmak üzere sökülmeye başlandı - Son Dakika

Miadını dolduran su üstünün kralları, hammadde olmak üzere sökülmeye başlandı

Bir zamanlar su üstündeki en görkemli deniz araçlarının başında yer alan 4 büyük gemi miadını tamamlayarak söküm için Aliağa söküm merkezine getirildi.

Bir zamanlar su üstündeki en görkemli deniz araçlarının başında yer alan 4 büyük gemi miadını tamamlayarak söküm için Aliağa söküm merkezine getirildi. Yeni gelen 5 gemi ile birlikte Aliağa'da yoğunluk yaşanmaya başladı.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı


Türkiye'nin gemi söküm merkezi Aliağa'da yeni söküm yapılacak gemilerin gelmesiyle hareketlilik yaşanmasına sebep oldu. Su üstünde Blog yöneticisi Eren Budaklı, dökme yük gemisi Energy Annabelle, kargo Ro Ro gemisi Agata M, dökme yük gemisi Mega Star, balıkçı gemisi Nikolay Filchenkov ve Ro Ro gemisi BFL 1 Aliağa gemi söküm tesislerinde farklı firmaların şantiyelerinde karaya çekildiğini belirtti.


Ham hammaddeye dönüştürülecek olan gemilerin söküm işleminin ülke ekonomisine önemli katkısı olduğunu belirten Budaklı, "Bu gemiler hammaddeye dönüştürüldükten sonra Türkiye'nin demir ve çelik ithalatı azaltmasında yardımcı oluyor. Ayrıca, Türk firmaları bu demir ve çeliği daha ekonomik fiyata temin ederken, diğer ülke firmalarına göre daha rekabetçi fiyat sunabiliyorlar. Aliağa gemi sökümde birçok firma binlerce kişiye iş imkanı sağlayabilirken, yan sanayi ile birlikte bu rakamlar on binlere çıkabiliyor. ve son olarak hurda çelik geri döşüm yapıldığından enerji ve hammadde kaynakları korunurken, su tüketimi azalıyor. Su, hava ve maden atıkların azalma meydana geliyor" dedi. - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Miadını dolduran su üstünün kralları, hammadde olmak üzere sökülmeye başlandı - Son Dakika

Son Dakika

19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti 19:18 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:06:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Miadını dolduran su üstünün kralları, hammadde olmak üzere sökülmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]