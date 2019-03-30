Son Dakika Haberleri: Miami Açık'ta Şampiyon Barty

Miami Açık'ta Şampiyon Barty

37 dakika önce

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty şampiyon oldu.

Miami Açık'ta Şampiyon Barty, System.String[]
Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty şampiyon oldu.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar finalinde, 12 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 39 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Barty, şampiyonluğa uzandı.

Turnuvada yarın tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer ile ABD'li John Isner karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Tenis, Ashleigh Barty, Miami, Spor
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