Miami Açık'ta Şampiyon Barty
37 dakika önce
Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty şampiyon oldu.
Miami
Açık Masters Tenis
Turnuvası'nda tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty
şampiyon oldu. ABD
'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar finalinde, 12 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova
karşı karşıya geldi.
Toplam 1 saat 39 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Barty, şampiyonluğa uzandı.
Turnuvada yarın tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer
ile ABD'li John Isner karşılaşacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:31 Kaynak: AA
Galatasaraylı Genç Futbolcu Emirhan Kayar'dan Örnek Davranış
Fenerbahçe'de Gelecek Sezonun Formaları Hazır
Medipol Başakşehir Hazırlık Maçında Pendikspor'a Yenildi
Caner Erkin, Fenerbahçe'ye Geri Dönecek İddiası