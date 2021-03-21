- Miami Beach'te OHAL ilan edildi - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri 'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach şehri bahar tatili nedeniyle, insanların akınına uğradı. Dün gece sokakta düzenlenen bir eğlencede sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Barlar, restoranlar ve sokak partilerinde korona virüs önlemleri hiçe sayılınca yetkililer harekete geçti. Belediye Başkanı Dan Gelber düzenlediği basın toplantısında saat 20.00'den sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Olağanüstü hal uygulamasının 72 saat süreceği belirtilirken, tedbirlerin uzatılması ön görülüyor.

MİAMİ - ABD'de, bahar tatili nedeniyle insanların akın ettiği Miami Beach kentinde olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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