Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü - Son Dakika

1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var