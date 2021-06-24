Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Miami-Dade Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Miami Dade bölgesindeki Surfside kasabasında, denize sıfır 12 katlı binanın gece geç saatlerde çöktüğü belirtildi.
Binanın çökmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.
1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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