Miami'de çöken binada hayatını kaybedenlerin yakınlarına 1 milyar dolardan fazla tazminat - Son Dakika
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Miami'de çöken binada hayatını kaybedenlerin yakınlarına 1 milyar dolardan fazla tazminat

23.06.2022 18:53
Miami'de çöken binada hayatını kaybedenlerin yakınlarına 1 milyar dolardan fazla tazminat

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde, 24 Haziran 2021'de çöken 12 binada hayatını kaybeden 98 kişinin yakınlarına 1 milyar dolardan fazla tazminat ödenmesine karar verildi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde, 24 Haziran 2021'de çöken 12 binada hayatını kaybeden 98 kişinin yakınlarına 1 milyar dolardan fazla tazminat ödenmesine karar verildi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'te geçtiğimiz sene 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 98 kişi hayatını kaybetmişti. Miami-Dade Mahkemesi'nde çöken bina ile ilgili görülen davada, Yargıç Michael Hanzman, Champlain Towers South adlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına 1,02 milyar dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Binanın çökmesinin ilk yıl dönümü öncesinde verilen karar sonrası Yargıç Michael Hanzman, "Kurbanların ailelerinin ve akrabalarının yaşadığı trajik kaybı telafi etmek asla yeterli olmayacak, ancak bu anlaşma elimizden gelenin en iyisi ve dikkate değer bir sonuç" dedi.

Miami'nin Surfside bölgesinde yer alan Champlain Towers South adlı binanın çökmesine ilişkin ödenecek 1,02 milyar dolarlık tazminatın büyük bir kısmının hayatını kaybedenlerin ailelerine gideceği, 100 milyon doların mahkeme masraflarına ve 96 milyon doların ise daire sahiplerine ayrılacağı bildirildi.

Tazminat tutarının ise ilgili sigorta şirketleri, mühendislik firmaları ve Champlain Towers South'un bitişiğinde yer alan ve binanın yapısal hasarına katkıda bulunduğundan şüphelenilen başka bir inşaattan temin edileceği belirtildi.

Miami'nin Surfside bölgesinde 270 daireden oluşan ve yaklaşık 5 bin 600 kişinin yaşadığı 12 katlı Champlain Towers adlı lüks apartman 24 Haziran 2021'de gece yarısı aniden çökmüştü. Binanın enkazında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 Temmuz'da 98'e ulaşmıştı. Champlain Towers faciasındaki can kaybı, ABD'de benzer felaketler arasında tarihinin en yüksekleri arasında yer alıyor. 1981'de Hyatt Regency yürüyüş yolunun çökmesinde 114 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana ABD tarihinin en ölümcül bina çöküşlerinden biri olarak biliniyor.

Surfside bölge yetkilileri, 2018 yılında bina yönetimiyle yaptığı yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasarlar olduğunu belirtmiş, çatlayan kolonlar ve ufalanmaya başlayan betonlar için yaklaşık 9 milyon dolarlık onarım gerektiğine dikkat çekmişti.

(Aylin Albayrak - İHA)

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Kaynak: İHA

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