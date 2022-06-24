Miami'de 98 kişinin öldüğü çöken lüks bina için 1,02 milyar dolar tazminat - Son Dakika
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Miami'de 98 kişinin öldüğü çöken lüks bina için 1,02 milyar dolar tazminat

24.06.2022 17:01

Yıkılan binanın drone görseli (ARŞİV) Arama kurtarma çalışmaları (ARŞİV) ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, geçen yıl çöken 13 katlı binada hayatını kaybeden 98 kişinin yakınlarına 1 milyar dolardan fazla tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Yıkılan binanın drone görseli (ARŞİV)

Arama kurtarma çalışmaları (ARŞİV) ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, geçen yıl çöken 13 katlı binada hayatını kaybeden 98 kişinin yakınlarına 1 milyar dolardan fazla tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Miami-Dade Mahkemesi Yargıcı Michael Hanzman, bugün görülen davada, çöken Champlain Towers binasında ölenlerin yakınlarına ödenmek üzere 1,02 milyar dolarlık tazminat kararını onayladı.

Hanzman, "Kurbanların aileleri ve yakınlarının uğradıkları trajik kayıpları telafi etmek asla yeterli olmayacak ancak bu anlaşma elimizden gelenin en iyisi. Bu dikkate değer bir sonuç." ifadesini paylaştı.

Toplam 1,02 milyar dolarlık tazminatın büyük kısmının, çöken binada yakınlarını kaybedenlere gideceği kaydedilirken 100 milyon doların yasal ücretler için ayrıldığı, 96 milyon doların da daire sahiplerine gideceği bildirildi.

Söz konusu toplam miktarın, ilgili sigorta şirketleri ve mühendislik firmaları ile Champlain Towers'ın çökmesine etkisi olduğu düşünülen bitişiğindeki lüks inşaattan temin edileceği bilgisi paylaşıldı.

Olay

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran 2021'de 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı gece yarısı aniden çökmüştü.

Binanın enkazı altında son kayıp kişi olduğuna inanılan kişi 27 Temmuz'da çıkarılarak ölü sayısı 98'i bulmuştu.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Champlain Towers felaketi, 1981'de 114 kişinin öldüğü Hyatt Regency yürüyüş yolunun çökmesi olayından bu yana ABD tarihinin en ölümcül bina çöküşü olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

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