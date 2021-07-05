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Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 27'ye çıktı - Son Dakika

Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

05.07.2021 21:53
Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 27'ye çıktı, System.String[]

NEW ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 27'ye yükseldi.

NEW ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 27'ye yükseldi.

Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, binanın enkazında devam eden çalışmalarda 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 27'ye ulaştığını bildirdi.

Cava, enkaz altındaki 118 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın kalan güney kısmı da güvenli olmadığı gerekçesiyle dün yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Haziran, Florida, Miami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 27'ye çıktı - Son Dakika


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