Miami'de çöken apartman: Bina sakinlerine hasar konusunda uyaran mektup gönderildi

ABD'nin Miami kentinde çöken apartmanın sakinlerine geçen Nisan ayında, binadaki yapısal hasar konusunda uyarı yapılan bir mektup gönderildiği açıklandı.

ABD medyası tarafından ele geçirilen mektup, apartmanı yöneten kooperatifin başkanı tarafından gönderildi.

Mektupta, ilk olarak 2018'te tespit edilen hasarın "önemli ölçüde kötüleştiği" ve derhal tamirata gidilmezse yakında katlanarak büyüyeceği söyleniyor.

Çöken apartmanda en 11 kişinin öldüğü teyit edildi, 150 kişi ise hala kayıp.

Mektup, binada yapısal sorunlar olduğunu gösteren kanıtların sonuncusu oldu.

Facianın ardından, yapı kooperatifine karşı davalar açılmaya başlandı.

Mektupta, "görünür hasarı önemli ölçüde kötüleştiği" ve "betondaki bozulmanın hızlandığı" vurgulanıyor.

Mektupta çatıdaki hasar konusunda da uyarı yapılırken, binanın tamiratının 15 milyon dolar tutabileceği belirtiliyor.

Daha önce de 2018'deki bir denetlemede "büyük yapısal hasar" tespit edildiği vurgulanmış ve vakit yitirilmeden tamir edilmesi gerektiğini ifade edilmişti.

Yetkililer, geçen Perşembe günü çöken apartmanda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü konusunda ısrar ediyor. Belediye Başkanı Charels Burkett "Hiç kimse burada umudunu kaybetmedi. Hiç kimse durmuyor. Çalışma devam ediyor" dedi.

Çalışmalara İsrail ve Meksika'dan gelen uzman ekipler de katılıyor.