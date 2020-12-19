Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar - Son Dakika

Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar

19.12.2020 19:09
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar, System.String[]

Dünyaca ünlü model Claudia Romani, Miami South Beach'te tatil yaparken objektiflere poz verdi. Ünlü model, altın rengi bikinisiyle yine göz doldurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İtalyan asıllı Amerikalı model ve TV ünlüsü Claudia Romani, Miami South Beach'te tatil yaparken denizin keyfini çıkardı.

OBJEKTİFLERE POZ VERDİ

Altın rengi bikinisiyle göz dolduran dünyaca ünlü model, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi. Yaptığı paylaşımlar ve verdiği pozlarla her daim adından söz ettirmeyi başaran ünlü isim, sık sık Amerikan basınında gündem oluyor.

Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar

CLAUDİA ROMANİ KİMDİR?

Sosyal medya hesaplarında paylaşımları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Claudia Romani 1982 yılında İtalya'da dünyaya gelmiştir. Ayrıca manken ve modelliğin yanı sıra hakem olan güzel bir dönem İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşadı.

Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar

2018 Dünya Kupası'na İtalya'nın katılamaması nedeni ile tribünde yer almış ve kupada İngiltere ile Arjantin'i destekledi. Instagram hesabında Galatasaray forması ile verdiği pozlar Türk futbol severler tarafından oldukça beğenildi.

Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar

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Son Dakika Magazin Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar - Son Dakika Magazin


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