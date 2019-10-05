Miami'de ticaret ataşeliği kuruldu
1 saat önce
Ticaret Bakanlığınca Miami'de ticaret ataşeliği kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:22 Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığınca Miami'de ticaret ataşeliği kuruldu.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, daha önce Miami Ofisi olarak çalışmaların yürütüldüğü temsilcilik ticaret ataşeliği oldu.
Söz konusu temsilcilik için 1 personel kadrosu verildi.
Ayrıca, New York Ticaret Ataşeliğinde de personel sayısı 3 olarak belirlendi.
Bakan Soylu uyardı: Çakar yasağında tavizsiz olacağız kimse kusura bakmasın Bakan Selçuk: Üniversite hastanelerine 450 milyon liralık ek ödeme yapacağız Yeni infaz düzenlemesi ile 50-60 bin kişi cezaevinden çıkacak Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi