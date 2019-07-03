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Miami değil Adana

2 saat önce

Sarı sıcağı ile meşhur Adana'da kurulu bulunan Seyhan Baraj Gölü, muhteşem manzarası ile yıllardır Adanalıları ferahlatıyor.

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Sarı sıcağı ile meşhur Adana'da kurulu bulunan Seyhan Baraj Gölü, muhteşem manzarası ile yıllardır Adanalıları ferahlatıyor.

Çatalan İçme Suyu Projesi kapsamında yapılan iki köprü sayesinde Seyhan Baraj Gölü'nün dört bir yanına kolayca ulaşabilen Adanalılar, sıcak yaz günleri, hafta sonları ve akşamları fırsat buldukça soluğu göl kenarında alıyor.

Yapılan son düzenlemeler ile daha da modern ve güzel rekreasyon alanlarına kavuşan göl kenarında vatandaşlar, mangal yakıp piknik yaparak, yöresel serinlik 'bici bici' yiyerek, tekne gezintisi ya da su sporları sayesinde dinlenip, eğlenerek çok güzel vakit geçirebiliyor.

Baraj gölünde bici bici mekanlarının yoğunlaştığı Amerikan Adası ise vatandaşların en çok ilgi gösterdiği mekan konumunda. Havadan görüntülenen Amerikan Adası ve Baraj Gölü manzarasının güzelliği ise Miami'yi aratmıyor. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:06 Kaynak: İHA
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