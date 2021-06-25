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Miami'deki 12 katlı bina nasıl çöktü? 'Deprem gibiydi' - Son Dakika
BBC

Miami'deki 12 katlı bina nasıl çöktü? 'Deprem gibiydi'

25.06.2021 12:14
Miami'deki 12 katlı bina nasıl çöktü? 'Deprem gibiydi', System.String[]

Kurtarma çalışmaları halen devam ederken enkazın altında kalan onlarca kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Florida Surfside bölgesinde çöken 12 katlı binanın enkazı altında kalanları arama çalışmaları sürerken tanıkları neler yaşandığını anlatıyor.

Champlain Towers adlı 12 katlı binanın bir kısmının çöküşü Perşembe günü yerel saatle 02.00 yani Türkiye saatiyle 08.00 sularında yaşandı.

O sırada binanın içinde kaç kişinin bulunduğu dolayısıyla enkaz altında ne kadar insanın kalmış olabileceği henüz bilinmiyordu. Son açıklamalarda 99 kişiden haber alınamadığı, 102 kişinin durumunun ise belirlendiği kaydedildi.

İtfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri derhal olay yerine gitti ve çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer dün akşam saatleri itibariyle enkazdan 35 kişinin çıkarıldığını, bunlardan 10'unun ayakta bakılıp tedavi edildiğini, ikisinin hastaneye sevkedildiğini açıkladı.

Bir toz yığını gibiydi

Binada üç yıldır yaşayan Barry Cohen, bina çöktüğünde evindeydi.

CNN'e hemen eşiyle birlikte bazı eşyalarını kapıp kapıya yöneldiklerini ama koridora geldiklerinde "hiç bir şey olmadığını" gördüklerini anlattı.

"Sadece bir toz ve moloz yığını, dökülmüş sıvalar vardı" diyor.

Cohen çifti ve bir başka ev sakini çıkış yolu bulamayınca erişebildikleri bir balkona çıktılar. O sırada kurtarma ekipleri de olay yerine ulaşmıştı ve bir süre sonra bir vinçle balkondan alınarak kurtarıldılar.

Barry Cohen "20 dakika kadar geçmiş olmalı. Ama bir ömür gibi geldi mahsur kaldığımız zaman" dedi.

"Binanın tamamının çökeceğinden korktuk. Sonunda vinçe bindiğimiz anda büyük bir rahatlama hissettim. Bu trajediden sağ çıkmış olmam inanılmaz" diye ekledi.

'Enkazın altından eli çıkmıştı'

Nicholas Balboa, bina çökerken civarda olduğunu, binanın bir toz bulutu halinde çöktüğünü anlatıyor.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan Balboa, o tarafa yöneldiğini ve çevredekilerin telefonla ilk yardım ve kurtarma ekiplerini aradığını duyduğunu anlattı.

Balboa kurtarma çabalarına destek olmak için enkaza tırmandığında aşağıdan bir erkek çocuğunun haykırışlarını duymuş.

"Yaklaştığımda enkazın altından çıkan elini salladığını gördüm" diyor.

"Telefonumun ışığıyla itfaiyecilere sinyal verdim. Bir polis geldi ve kurtarma ekiplerine telsizle haber verdi."

İtfaiyeciler annesiyle birlikte enkaz altında kalan çocuğu çıkardı. Balboa anneyi göremediğini söyledi.

'Deprem gibiydi'

50 yaşındaki Santo Mejil karısının telefonuyla yataktan fırladı. Karısı üç binadan oluşan gökdelen kompleksindeki apartmanlardan birinde gece nöbetçisi olarak görev yapıyordu.

Mejil, Miami Herald'a "Büyük bir patlama duyduğunu söyledi. Deprem gibiydi" dedi.

Hemen Miami havaalanı tarafındaki evlerinden çıkıp eşinin akıbetini öğrenmek üzere oraya yöneldi.

Gazeteye konuştuğu sırada, eşinden bir telefon daha geldi.

"Seni kurtardılar mı? Şükürler olsun" derken gözünden yaşlar dökülüyordu.

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Son Dakika Dünya Miami'deki 12 katlı bina nasıl çöktü? 'Deprem gibiydi' - Son Dakika Dünya

BBC

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