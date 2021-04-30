Miami'deki bir ABD hükümeti yetkilisinde daha Havana sendromuna rastlandığı ortaya çıktı - Son Dakika

ABD'de başkent Washington DC ve Virginia'daki iki Beyaz Saray yetkilisine yönelik "Havana sendromu" isimli hastalığa yol açan saldırının soruşturulduğunun ortaya çıkmasının ardından Miami'deki bir hükümet yetkilisine yönelik saldırının da soruşturulduğu belirtildi.

İlk kez 2016'da Küba'da görev yapan diplomatlarda görülen ve "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığa yol açan saldırıların ABD topraklarındaki hükümet yetkililerini de hedef aldığının anlaşılmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Politico'nun haberine göre, geçen yıl Miami'de görev yapan bir hükümet yetkilisine yönelik de bir saldırı oldu ve yetkililer şu anda bu saldırıyı soruşturuyor.

Haberde, dün de CNN'in haberinde Washington DC ve Virginia'daki iki Beyaz Saray yetkilisinin benzeri saldırıların hedefi olduğunun ortaya çıktığı anımsatılarak Miami'deki olayla ABD topraklarında bilinen saldırıların sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.

Ayrıca söz konusu saldırıların ardından kişilerde beyin hasarı oluşmuş olabileceği de belirtildi.

Havana sendromu nedir?

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.