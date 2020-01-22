Miami Hava Durumu Servisi bildirdi: 'Dikkat iguana düşebilir' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Miami Hava Durumu Servisi bildirdi: 'Dikkat iguana düşebilir' - Son Dakika Dünya

Miami Hava Durumu Servisi bildirdi: 'Dikkat iguana düşebilir'

15 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde "düşen iguanalara dikkat edin" alarmı verildi. Güney Florida bölgesi sakinleri çarşamba sabahına alışılmadık bir uyarıyla uyandı.

Miami Hava Durumu Servisi bildirdi: 'Dikkat iguana düşebilir', System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde "ağaçlarda düşen iguanalara dikkat edin" alarmı verildi.


Güney Florida bölgesi sakinleri çarşamba sabahına alışılmadık bir uyarıyla uyandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:18 
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