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Miami Hava Durumu Servisi bildirdi: 'Dikkat iguana düşebilir'
15 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde "düşen iguanalara dikkat edin" alarmı verildi. Güney Florida bölgesi sakinleri çarşamba sabahına alışılmadık bir uyarıyla uyandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde "ağaçlarda düşen iguanalara dikkat edin" alarmı verildi.
Güney Florida bölgesi sakinleri çarşamba sabahına alışılmadık bir uyarıyla uyandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:18
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