Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 3-2 öne geçti - Son Dakika
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Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 3-2 öne geçti

11.05.2022 11:09
Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 3-2 öne geçti

NBA yarı finallerinde Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı ve Batı Konferansı'nda da Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i mağlup ederek serilerinde 3-2 öne geçti.

NBA yarı finallerinde Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı ve Batı Konferansı'nda da Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i mağlup ederek serilerinde 3-2 öne geçti.

NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat FTX Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 120-85'lik skorla mağlup ederek seride 3-2 mağlup etti. Miami'de Jimmy Butler 23 sayı- 9 ribaund, Max Strus 19 sayı, 10 ribaund ve Gabe Vincent 15 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de 8 dakika parkede kaldı ve 4 sayı, 1 ribaund ile katkı verdi. Philadelphia'da ise Joel Embiid'in 17 ve James Harden'ın 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Takımda milli oyuncu Furkan Korkmaz da 8 dakikada parkede kaldı ve 6 sayı, 1 asistle oynadı.

PHOENİX SERİYİ 3-2 YAPTI

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns Footprint Center'da mücadele ettiği Dallas Mavericks'i 110-80'lik skorla geçerek seride 3-2 öne geçti. Devin Booker 28 sayı, 7 ribaund, Deandre Ayton 20 sayı, 9 ribaund ve Mikal Bridges 14 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 28 ve Jalen Brunson'un da 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

(Oğuzhan Ort-İHA)

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NBA'de Heat ve Suns serilerinde 3-2 öne geçti NBA'de Heat ve Suns serilerinde 3-2 öne geçti

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Kaynak: İHA

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