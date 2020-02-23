Miami Heat, Wade'in formasını emekliye ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Miami Heat, Wade'in formasını emekliye ayırdı - Son Dakika Spor

Miami Heat, Wade'in formasını emekliye ayırdı

14 dakika önce

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 19 sayı attığı maçta deplasmanda Miami Heat'e 124-105 mağlup oldu.

Miami Heat, Wade'in formasını emekliye ayırdı, System.String[]

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 19 sayı attığı maçta deplasmanda Miami Heat'e 124-105 mağlup oldu. Ev sahibinde Kendrick Nunn 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Cavaliers'ta ise Cedi Osman'ın 19 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.


2003-2016 ve 2018-2019 yıllarında Miami Heat'te oynayan Wade'in forması maçın ardından salon tavanına yükseltildi ve emekliye ayrıldı. Dwyane Wade, Miami Heat'te 3 NBA şampiyonluğu yaşarken, 2006 yılında finallerin en değerli oyuncusu seçildi. 13 kez all-star seçilen Wade, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazandı. Wade, Miami Heat'te en fazla forma giyen, sayı üreten, asist yapan, top çalan oyuncu olma unvanını elinde bulunduruyor.

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:13 
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