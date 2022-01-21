Miami-Londra uçuşunda maske krizi - Son Dakika

ABD'nin Miami- Londra seferini gerçekleştiren American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, maske takmayan yolcu nedeniyle yaklaşık 1 buçuk saatlik uçuşun ardından Miami'ye döndü.

American Airlines'a ait Miami-Londra seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında maske krizi yaşandı. Miami Uluslararası Havalimanı'ndan çarşamba günü 129 yolcu ve 14 mürettebatla havalan uçaktaki bir kişi, korona virüs kurallarını reddederek maske takmadı. Bunun üzerine uçak, kalkıştan yaklaşık 1 buçuk saat sonra Miami'ye dönüş yaptı.

American Airlines tarafından uçaktaki maske krizine ilişkin yapılan açıklamada, "Miami'den Londra'ya giden uçak, rahatsızlık veren bir yolcunun federal maske gereksinimine uymayı reddetmesi nedeniyle Miami'ye geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

Yolcunun soruşturma süresince havayolu şirketiyle uçamayacağı vurgulandı. Miami-Dade Polis Departmanı'ndan A. Colome ise, "Uçak kapıya ulaştığında söz konusu yolcu polis memurları tarafından olaysız bir şekilde uçaktan indirildi" dedi.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) 18 Ocak'a kadar olan verilerine göre bu yıl 151 "kural tanımaz yolcu" olayı kayıtlara geçti. Bunlardan 92'sinin maskeden kaynaklandığı, olaylarla ilgili 32 soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(iHA)