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Miami sahiline helikopter düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Miami sahiline helikopter düştü: 2 yaralı

19.02.2022 23:34

Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Miami Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Miami Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, polis bölgenin kapatıldığını bildirdi.

(İHA)

Miami sahiline helikopter düştü: 2 yaralı

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Havacılık, Miami, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Miami sahiline helikopter düştü: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miami sahiline helikopter düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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