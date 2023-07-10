Miami Swim Week'te bedene pozitif yaklaşım sergileyen model

Kadın Bedene pozitif bir yaklaşımı benimseyen bir model, Miami Swim Week defilesinde dikkat çekici bir görünüm sergiledi.

25 yaşındaki Sixtine Rouyre, moda severlere doğal bedenlerin her zaman moda olacağını kanıtladı. Sports Illustrated defilesinde, üzerinde "Vücudum bir trend değil" ifadesi bulunan bir tişört ve siyah bikini altı giydi.

Belçikalı model, podyumda yürürken yanlışlıkla göğüslerini açığa vurdu - ancak şans eseri, bu durumu oldukça zarif bir şekilde idare etti.

Sixtine Rouyre, Instagram üzerinden bu ilham verici anı paylaştı. "Hayatımda ilk defa podyuma çıktım ve yanlışlıkla göğüslerimi açığa vurdum. Bu, bir şekilde benim stilimle çok uyumlu oldu." dedi ve ekledi: "Yine de Sports Illustrated Swimsuit'a bana ilk defile deneyimimi verdiği için minnettarım. Bu anı daima hatırlayacağım."

Sixtine'nin paylaşımı 28.400'den fazla beğeni ve birçok takdir dolu yorum aldı.

Bir yorumcu, "Bu gerçekten gördüğüm en etkileyici podyum çıkışı." dedi. Bir diğeri, "Bu ihtiyaç duyduğumuz gösteri! Devam et kraliçe." dedi. Bir başkası, "İşte gerçek güzellik budur." diye yazdı. Ve bir başkası da "Bu çok tazeleyiciydi. Söyle onlara!" diye ekledi.

18 yaşında modelleme kariyerini sürdürmek için New York City'ye taşınan Sixtine, o zamandan beri Target, Ulta, SKIMS ve Aerie gibi büyük markalarla çalıştı. Instagram'da 123.000'den fazla takipçiye sahip olan Sixtine, kamera karşısında geçirdiği zamanı aktivizmle harmanlıyor. Üniversitede psikoloji, insan hakları ve politika okudu ve ergen ruh sağlığı çalışmalarına odaklandı. Bu da onun "beden tarafsızlığı savunucusu" olarak yaptığı çalışmalara ilham vermiş olabilir.