MIAT Mongolian Airlines İstanbul Havalimanı seferlerine başladı - Son Dakika
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MIAT Mongolian Airlines İstanbul Havalimanı seferlerine başladı

06.04.2022 14:34
MIAT Mongolian Airlines İstanbul Havalimanı seferlerine başladı

MOĞOLİSTAN'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi MIAT Mongolian Havayolları, Ulanbator-İstanbul arasında tarifeli seferlere başladı.

MOĞOLİSTAN'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi MIAT Mongolian Havayolları, Ulanbator-İstanbul arasında tarifeli seferlere başladı. İlk uçuşa katılan 250 yolcu ve mürettebat, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende çiçeklerle karşılandı.

Moğolistan'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi MIAT Mongolian Airlines'ın Boeing 767-300 tipi uçağı 12.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. İlk uçuşla gelen yolcular ve uçuş ekibi uçağın kapısında düzenlenen törenle çiçeklerle karşılandı.

TİCARET VE TURİZM CANLANACAK

Törende konuşan Moğolistan'ın İstanbul Başkonsolosu Khishugsuren Sharav, Türk Hava Yolları'nın Ulanbator ile İstanbul arasında yaptığı seferlere ek olarak haftada bir kez de MIAT Mongolian Airlines'ın uçacağını ifade ederek, "Haziran ayından itibaren seferleri haftada ikiye çıkarmayı planlıyoruz. İki ülke arasındaki seferler arttıkça ticaret ve turizm daha da canlanacak" dedi

DÜNYANIN BULUŞMA NOKTASIİGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman ise İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapan şirketlere Mongolian Airlines'ın katılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek "Moğollarla Türkler arasında binlerce yılın ötesine dayanan tarihi birliktelik ve kültür bilinci var. THY, Ulanbator - İstanbul arasında uçuşlarını gerçekleştiriyordu. Mongolian Hava Yolları ise haftada bir uçuşla başlayacak. Haziran ayı itibariyle haftalık 2 uçuşa çıkarmak istiyoruz. İnşallah her gün uçuş olacak şekilde bu iş birliğini genişletebiliriz" diye konuştu

Mongolian Airlines'ın seferlere başlaması ile İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapan havayolu şirketi sayısı 64'ü yolcu, 15'i kargo olmak üzere toplam 79 oldu.


MIAT Mongolian Airlines İstanbul Havalimanı seferlerine başladı
MIAT Mongolian Airlines İstanbul Havalimanı seferlerine başladı
MIAT Mongolian Airlines İstanbul Havalimanı seferlerine başladı
MIAT Mongolian Airlines İstanbul Havalimanı seferlerine başladı
MIAT Mongolian Airlines İstanbul Havalimanı seferlerine başladı
MIAT Mongolian Airlines İstanbul Havalimanı seferlerine başladı
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İstanbul Havalimanı, Moğolistan, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MIAT Mongolian Airlines İstanbul Havalimanı seferlerine başladı - Son Dakika


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