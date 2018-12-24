MiB'den Wın Eurasia'ya Büyük Destek

İki kurum arasında gerçekleşen işbirliği ile Türkiye makine sanayisinin yurt dışındaki pazar payının attırılması hedefleniyor.

Uluslararası pazara açılma yönünde önemli bir vitrin olan ve sektördeki paydaşlarının katkılarıyla her yıl başarısını bir adım öteye taşıyan WIN EURASIA, bu yıl Makina İmalatçıları Birliği'nin desteği ile 14 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından sanayi devlerini TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluşturacak.

Makina İmalatçıları Birliği'nin WIN EURASIA Fuarını destek kapsamına aldığını açıklaması ile Fuar bu yıl, Türkiye'nin üretici gücü konumunda bulunan Türk makinecileri ile gücüne güç katacak.

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden birleştirme ve kaynak teknolojilerine , hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getiren WIN EURASIA,İmalat sanayiine360 derece bakış açısı sağlarken, katılımcılarına otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeleri de yakından deneyimleme fırsatı sunacak.

"Geleceğin Parçası Ol" sloganıyla, üretim süreçlerinin ve teknolojik yeniliklerin; Endüstri 4.0 konsepti altında bir araya geldiği WIN EURASIA'da, alanında uzman isimlerin katılacağı konferanslarla sektörün gelecek vizyonu da tartışılacak.

MİB'den WIN EURASIA'ya Destek..

Avantajlı katılım koşulları ile fuarda yer alacak olan Makina İmalatçıları Birliği üyeleri, 2000'in üzerinde ulusal ve uluslararası markanın sahne aldığı, her yıl 75.000'in üzerinde yerli ve yabancı sektör profesyonelinin ziyaret ettiği Avrasya'nın en önemli sanayi buluşmasında, Türkiye'nin üretimini ve Türkiye'nin makinacılarının geldiği noktayı Avrupa ve Asya pazarları ile paylaşacak.

Tahsis çalışmaları hızla devam eden dünya sanayi devlerinin son teknolojilerini sergilediği WIN EURASIA, Makine İmalatçıları Birliği (MİB) üyelerine avantajlı fiyat ve alanlar da sunuyor.