MICE endüstrisi temsilcileri kongre ve fuarların önlemler alınarak başlatılmasını istiyor

MICE (Meetings, Incentives, Congress, Events & Exhibitions) endüstrisinden 16 sivil toplum kuruluşu ve 1 platformun temsilcileri bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi.

I-MICE'den yapılan açıklamada basın toplantısındaki görüşlerine yer verilen I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, pandemi sebebi ile dünyada MICE turizminin yapılamadığını ve bu anlamda tüm destinasyonların eşitlendiğini ifade etti.

Kurt, "İyi bir pazarlamayla İstanbul'u dünyanın uluslararası fuar, kongre, etkinlik merkezi haline getirmek ana hedefimizdir. Gerekli devlet desteğini almamız halinde 2023 yılında Türkiye uluslararası alanda MICE sektöründe lider ülkeler arasında ilk sıralarda olacaktır. Şu anda pandemiden dolayı bütün dünyada MICE sektöründeki faaliyetler durdu. Ülkemizde de pandemiden kaynaklanan ekonomik olumsuzluklardan en çok MICE Sektörü etkilendi." değerlendirmesinde bulundu.

Binlerce firma ve alt tedarikçisi ile birlikte 120 binden fazla kişiye iş imkanı sağlayan ve toplamda 500 bin ila 600 bin kişiyi etkileyen bir endüstri olarak seslerini duyurmak istediklerini vurgulayan Kurt şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi tüm dünyada telafisi zor ekonomik kayıplara neden olmakta ve yarattığı ekonomik olumsuzluklarla birlikte salgının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korumaktadır.

Pandeminin yarattığı ekonomik olumsuzluklardan en çok hizmet sektörü etkilenmekle birlikte bilhassa fuar, kongre, toplantı ve etkinlik sektörlerini tanımlayan MICE endüstrisinde faaliyetler tamamen durmuştur.

Fuarların 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren düzenleneceği bakanlıkça genelge ile bildirilmiş olmasına rağmen; haklarında resmi bir açıklama olmasa da kongre, toplantı ve etkinlikler de o zamana kadar kısıtlama kapsamında algılanmış ve dolayısıyla kongre, toplantı ve etkinlikler fiziki olarak düzenlenemez hale gelmiştir. Binlerce firma ve alt tedarikçisi ile birlikte 120 binden fazla kişiye istihdam sağlayan ve toplamda 500 bin ila 600 bin kişinin istihdamını etkileyen bir endüstri bu süreçte karanlığa bürünmüştür.

MICE endüstrisi, bünyesindeki nitelikli insan gücü ile gerekli sağlık önlemlerini alarak fuar, kongre, toplantı ve etkinlikleri güvenli bir şekilde düzenleyebilir ve faaliyetlerini bu şekilde sürdürebilir. Bu sektörü temsil eden sivil toplum kuruluşlarımız, organizasyonların sağlık önlemleri çerçevesinde güvenle yapılabilmesi için, girişlerde sağlık kontrolü, sınırlandırılmış ziyaretçi sayısı, sosyal mesafe kuralı gözeterek yeniden yapılandırılan organizasyon alanları, katılımcı kayıtlarının veri olarak tutulması ve takibi gibi konularda gerekli tüm planlama çalışmalarını tamamlamışlardır.

Sürekli ileri bir tarihe ertelenen fuarların 1 Eylül 2020 itibarıyla tekrar başlayacağının güçlü biçimde ifade edilmesi, ayrıca kongre, toplantı ve etkinliklerin güvenle yapılabileceği konusunda ilgili bakanlıkların irade beyanında bulunması, tereddüt halindeki katılımcı ve ziyaretçilere cesaret kazandıracaktır."