MICE endüstrisinin oscarları nisanda sahiplerini bulacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MICE endüstrisinin oscarları nisanda sahiplerini bulacak - Son Dakika Ekonomi

MICE endüstrisinin oscarları nisanda sahiplerini bulacak

11 dakika önce

MICE endüstrisinin oscarları olarak olarak nitelendirilen ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri'nin görkemli töreni 2 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.

MICE endüstrisinin oscarları nisanda sahiplerini bulacak, System.String[]

MICE endüstrisinin oscarları olarak olarak nitelendirilen ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri'nin görkemli töreni 2 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.


Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri'nin görkemli töreni 2 Nisan Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Yapılan bilgilendirmede; 8'incisi düzenlenen ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri kapsamında firmalar 18 ayrı dalda başvurularını gerçekleştirdiler. Jüri-finalist toplantısında, ilk elemelerden geçip son aşamaya kalan 53 finalist, Türkiye'nin en itibarlı ve prestijli ödülüne sahip olabilmek için yarıştı. Markaların üst düzey yöneticileri ve sektör profesyonellerinden oluşan 102 kişilik jüri heyeti, noter huzurunda etkinlik endüstrisinin en iyilerini belirledi.


Görkemli tören 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşecek


2 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde MICE endüstrisinin oscarları olarak bilinen görkemli törende, etkinlik ve toplantı sektörünün en iyileri açıklanacak. 8'inci ACE of M.I.C.E. Awards'ın kırmızı halı seremonisi ve etkileyici sahne şovlarının da gerçekleştirileceği ödül törenine her yıl, iş ve cemiyet hayatından önemli isimler, MICE endüstrisi profesyonelleri ve kurumsal şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 2 bin 500 kişi katılım göstereceği belirtildi.


MICE endüstrisinin oscarları olarak nitelendirilen ödüllerin kategorileri ise şöyle;


En iyi AVM etkinliği,


En iyi çocuk etkinliği,


En iyi etkinlik teknolojisi,


En iyi sosyal sorumluluk projesi,


En iyi ses ışık, görüntü uygulaması,


En iyi sahne tasarımı,


En iyi stant ve etkinlik alanı tasarımı,


En iyi spor etkinliği,


En iyi gerilla etkinliği,


En iyi çıkış yapan etkinlik/ toplantı yönetimi firması,


En iyi etkinlik,


En iyi tanıtım etkinliği,


En iyi davet etkinliği,


En iyi incentive etkinliği,


En iyi festival,


En iyi konser,


En iyi etkinlik prodüksiyonu,


En iyi roadshow,


Ödüller ile ilgili ayrıntılı bilgi için miceodulleri.com adresinden bilgi alınabilir. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollüyken kaza yapan Ahmet Kural, ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberleri yalanladı
Erdoğan'ın imzasıyla Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nin adı "İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi" oldu Trabzonspor'un gol güvencesi Sörloth İBB'den metrobüs durakları arasında ulaşıma yüzde 79 oranında zam

Son Dakika Haberleri
11:50 Firuze, Ertan'la yüzleşti!
11:41 Bu hastalıklar vertigoyu tetikliyor
11:41 Babil dizisi, 6. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
11:41 Ferit Aktuğ'dan rekor açılış
11:41 Şarkıcı Yalın yollara düşecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 12:54:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MICE endüstrisinin oscarları nisanda sahiplerini bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]