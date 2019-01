Michael 50" Sergisi Ferrari Müzesi'nde

Ferrari'nin efsane pilotu Michael Schumacher'in 50'nci yaşı, Ferrari Müzesi'nde açılan "Michael 50" sergisi ile kutlandı. Sergi Ferrari kulüpleri temsilcileri ve Ferrari hayranlarının akınına uğradı. Sergide, 11 yıl boyunca yarıştığı Scuderia Ferrari Takımı ile 7 dünya şampiyonluğu, 91 zafer ve 155 podyum galibiyetine imza atan Schumacher'in kariyer hikâyesi anlatılıyor. Kapılarını açtı Ferrari'nin yediden yetmişe...

CARMEDYA.COM - Ferrari'nin efsane pilotu Michael Schumacher'in 50'nci yaşı,

Ferrari Müzesi'nde açılan "Michael 50" sergisi ile kutlandı.







Sergi Ferrari kulüpleri temsilcileri ve Ferrari

hayranlarının akınına uğradı. Sergide, 11 yıl boyunca yarıştığı Scuderia

Ferrari Takımı ile 7 dünya şampiyonluğu, 91 zafer ve 155 podyum galibiyetine

imza atan Schumacher'in kariyer hikayesi anlatılıyor.



Kapılarını açtı



Ferrari'nin yediden yetmişe herkesin kalbini kazanan

rekortmen pilotu Michael Schumacher'in, 50'nci yaşı vesilesi ile hazırlanan

"Michael 50" sergisi Maranello'da yer alan Ferrari Müzesi'nde kapılarını açtı.

Schumacher'in yeni yaşına özel olarak 3 Ocak'ta kapılarını açan "Michael 50"

sergisine, dünyanın birçok farklı yerinden Scuderia Ferrari kulüpleri

temsilcileri ve Ferrari hayranları akın ediyor. Sergide, 7 dünya şampiyonluğu,

91 zafer ve 155 podyum galibiyetine imza atan F1 rekortmeni Alman pilotun, 11

yıl boyunca Scuderia Ferrari Takımı'ndaki kariyeri anlatılıyor.







Önemli modeller sahne aldı



Serginin yer aldığı Zafer Salonu'nda, Schumacher'in Scuderia

ile geçirdiği on bir yıl boyunca sürdüğü en önemli Ferrari modellerinden

bazılarına yer veriliyor. Aralarında, Schumacher'in "Şahlanan At" ile katıldığı

ve ilk sezonda üç GP kazandığı, 1996 yılına ait F310'dan, 1999 yılında

'constructor' (usta) unvanını kazanıp Formula 1'in en eski takımına benzeri

görülmemiş bir galibiyet serisi getiren F399'a kadar pek çok model yer alıyor.

Michael'in Jody Scheckter'den 21 yıl sonra, 2000 yılında, Suzuka'da Ferrari'ye

ilk dünya şampiyonluğunu getirdiği F1-2000, diğer bir isimle efsanevi

"Alba Rossa" da sergide ziyaretçilerini bekleyen modeller arasında

bulunuyor. Ayrıca Schumacher'in Çin GP'de Ferrari ile 72'nci ve son

galibiyetini aldığı rekortmen F2002 ve F2004 ve 2006 yılının 248 F1'i de

sergide görülebiliyor.







Büyük katkısı var



Öte yandan sergi sayesinde hayranları Schumacher'in az

bilinen bir yanı ile de tanışma fırsatı yakalıyor. Alman sürücü Formula 1'den

ayrıldıktan sonra Ferrari'de kalıp Scuderia'ya destek olmanın yanı sıra 2007'de

430 Scuderia ve 2008'de Ferrari California gibi çeşitli yol araçlarının

geliştirilmesine de katkıda bulunmuştu. Sergi, Maranello Müzesi'nde hali

hazırda açık bulunan "Driven by Enzo (Enzo Direksiyonda)" ve

"Passion and Legend (Tutku ve Efsane)" ile birlikte sürecek.





Son Dakika » Otomobil » Haber Haber Yayın Tarihi :

