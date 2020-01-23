Son Dakika › Güncel › Michael Bloomberg, ABD Belediye Başkanları Konferansına katıldı - Son Dakika
Michael Bloomberg, ABD Belediye Başkanları Konferansına katıldı
18 dakika önce
Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in konuşması WASHINGTON - ABD 2020 seçimleri Demokrat başkan aday adaylarından eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg, başkent Washington'da düzenlenen ABD Belediye Başkanları Konferansına katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in konuşması WASHINGTON - ABD 2020 seçimleri Demokrat başkan aday adaylarından eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg, başkent Washington'da düzenlenen ABD Belediye Başkanları Konferansına katılarak konuşma yaptı.
Son Dakika Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı: Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri durdurun İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı ABD'li Tümgeneral: "Ruslar Suriye'de bizi test ediyor"