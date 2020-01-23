Michael Bloomberg, ABD Belediye Başkanları Konferansına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Michael Bloomberg, ABD Belediye Başkanları Konferansına katıldı - Son Dakika

Michael Bloomberg, ABD Belediye Başkanları Konferansına katıldı

18 dakika önce

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in konuşması WASHINGTON - ABD 2020 seçimleri Demokrat başkan aday adaylarından eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg, başkent Washington'da düzenlenen ABD Belediye Başkanları Konferansına katılarak konuşma yaptı.

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in konuşması WASHINGTON - ABD 2020 seçimleri Demokrat başkan aday adaylarından eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg, başkent Washington'da düzenlenen ABD Belediye Başkanları Konferansına katılarak konuşma yaptı.

Michael Bloomberg, ABD Belediye Başkanları Konferansına katıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Bloomberg, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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